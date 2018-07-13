Muharrem İnce'den apolet itirafı 12 Temmuz 2018, Perşembe

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını alkışladığı için Afrin Kahramanı Metin Temel Paşa hakkında 'Onun apoletlerini sökeceğim' sözünün bir hata olduğunu itiraf etti.