Muharrem İnce'den akılalmaz iftira

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oy için ne yapacağını şaşırdı. CHP'nin çamur siyasetini sürdürmekten çekinmeyen İnce, Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine saldırmak için her türlü yalana, ayrıştırıcı, ötekileştirici dile başvuruyor. İnce, mitingde yaptığı konuşmada Sakarya'da ayakları kesilmiş halde bulunan köpekle ilgili Erdoğan ve AK Parti seçmenine aşağılık bir iftira attı. Akşam saatlerinde İstanbul Pendik'te miting düzenleyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova milletvekili Muharrem İnce yavru köpeğe yapılanlarla ilgili Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayarak: "Erdoğan, 'kindar nesil' deme. Sen 'kindar nesil' dersen; bir minicik köpekyavrusunun bacaklarını keserler sonra yapma bunu yapma. Bunu yapma." diye konuştu. Muharrem İnce adaylığının açıklandığı günlerde yaptığı bir konuşmada da "iftira atamanın, suçlamanın, karalama kampanyasının daniskasını yaparım" itirafında bulunmuştu.
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CHP ÖZGÜRLÜK YOK DİYOR ,GEL GÖRKİ PALYAÇO CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMUŞ !
sokak da adam bulursan bøyle olur sadece bos bos konusuyor yuzune baktigin zaman bile sahte yuz ifadesi var
ince CaHPelik siyaseti
bu hain ince bir zamanlar demirelin yalanlari gibi her keze iki anahtar vaad ediyordu yani biri araba biri ev anahtari idi yahu bu zamanda dünyanin en zengin ülkeleri olan almanya ve amerika bunlari yapmasi mümkün degil türkiye bu yalanci muharemin vaadlerini yüzde birini getirmesi mümkün degil demek türkiyede daha cook bidon kaflilar var.
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