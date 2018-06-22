Yol Durumu

Muharrem İnce yine ihanete göz kırptı

21 Haziran 2018, Perşembe

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine bir skandala imza attı.

İnce, gerçekleştirdiği mitingte önce "şehitler ölmez" diyerek kalabalığa seslendi, daha sonra da terörle arasına mesafe koyamayan, YPG-PKK'ya sırtını yaslayanlara bir kez daha göz kırparak "başkan yarcımcılığı teklif edeceğim" mesajı verdi.

İnce'nin mitinglerinde daha önceleri de "Selo Başkan" ve "Selo'ya özgürlük" tezahüratları yapılmıştı...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları