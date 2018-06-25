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Muharrem İnce yenilgiyi kabullendi: "Adam kazandı"

25 Haziran 2018, Pazartesi

CHP'nin hızlı sönen balonu Muharrem İnce, yenilginin ardından ilk açıklamasını yaptı.

İnce, FOX'un sunucusu İsmail Küçükkaya'ya yaptığı açıklamada "Adam kazandı" dedi.
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