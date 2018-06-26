Muharrem İnce yenilgi sonrası 'yoldaşlarını' bir bir sattı25 Haziran 2018, Pazartesi
İnce, yenilgi sonrası yaptığı açıklamada kendi seçmenine "hastalıklı şizofren" dedi, Amerikan beslemesi dostu İsmail Küçükkaya'ya "adam kazandı" bombası için veryansın etti, seçim öncesi kol kola yürüdüğü ittifaka ise "çok düşük oy aldılar" diyerek hezimetin faturasını kesti...
- Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım
- Ahmet Hakan canlı yayında açıkladı: istifa edecek
- Fatih Portakal tarihi hezimetin faturasını Tezcan’a çıkardı
- Fatih Portakal kendisini eleştiren muhalif seçmene isyan etti (2)
- Fatih Portakal kendisini eleştiren muhalif seçmene isyan etti
- Muharrem İnce yenilgi sonrası 'yoldaşlarını' bir bir sattı
- Erdoğan'ın kazanmasının ardından böyle yıkıldılar
- Muharrem İnce basın toplantısından gazeteci kovdu
- "Seçim ikinci tura kalabilir" diyen Demet Akbağ'ın tahmini tutmadı
- Yıkım ittifakı birbirine girdi!
- Gözler "MHP barajı geçsin anırırım" diyen Yaşar Okuyan'da!
- CHP Genel Merkezi'nde seçim yenilgisi kabullenilemiyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.