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Muharrem İnce yenilgi sonrası 'yoldaşlarını' bir bir sattı

25 Haziran 2018, Pazartesi

CHP'nin çabuk sönen balonu Muharrem İnce, sandıkta kendinden bekleneni veremeyince suçu her CHP'li gibi başkalarında arama peşine düştü.

İnce, yenilgi sonrası yaptığı açıklamada kendi seçmenine "hastalıklı şizofren" dedi, Amerikan beslemesi dostu İsmail Küçükkaya'ya "adam kazandı" bombası için veryansın etti, seçim öncesi kol kola yürüdüğü ittifaka ise "çok düşük oy aldılar" diyerek hezimetin faturasını kesti...
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