Muharrem İnce minik çocuğu sahneden kovdu

Muharrem İnce minik çocuğu sahneden kovdu20 Haziran 2018, Çarşamba
Dün seçim meydanında bir babanın çocuğunu kürsüye çıkmasına kızan ve çocuğu kürsüden indirerek, "Konuşuyorum şimdi, in bakalım, in bakalım,
in bakalım.. Bak canlı yayındayız burada, gitti bir dakika" diyen İnce'nin minik çocuğa gösterdiği bu sert tavır tepki çekti.
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