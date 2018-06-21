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Muharrem İnce minik çocuğu sahneden kovdu

20 Haziran 2018, Çarşamba

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin samimiyetsizliği bir kez daha ortaya çıktı.

Dün seçim meydanında bir babanın çocuğunu kürsüye çıkmasına kızan ve çocuğu kürsüden indirerek, "Konuşuyorum şimdi, in bakalım, in bakalım,
in bakalım.. Bak canlı yayındayız burada, gitti bir dakika" diyen İnce'nin minik çocuğa gösterdiği bu sert tavır tepki çekti.
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