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Muharrem İnce canlı yayında kendi kendini yalanladı

29 Temmuz 2018, Pazar

CHP'nin genel başkan adayı Muharrem İnce önce "yarın 1250 delege imza vermezse çekilirim" dedi, ardından böyle bir şey demediğini ifade etti.

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