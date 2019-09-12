Muharrem İnce canlı yayında Başkan Erdoğan'a methiyeler dizdi! İşte o anlar (Video) 12.09.2019 11:34

Katıldığı bir televizyon programına katılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında canlı yayında methiyeler düzdü. Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken sarf ettiği sözlerin tekrarı niteliğinde cümleler kuran İnce'nin, "Türk siyasetinde Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam var. 2002'de yenmiş, 2004'te yenmiş, 2007'de yenmiş, 2009'da yenmiş, 2010'da, 2011'de, 2014'de, 2017'de yenmiş. Sonra 2018'e gelmiş, Muharrem İnce diye bir adam çıkmış, Muharrem İnce'yi de yenmiş ama yara alarak yenmiş" sözleri sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk yarışına girdiği dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferlerini sıralayarak, "Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş" sözleriyle partisinin genel başkanını eleştiriyordu.

Muharrem İnce'nin bu sözleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminde şarkı haline getirildi ve çok konuşuldu.

Habertürk canlı yayınına konuk olan Muharrem İnce, Başkan Erdoğan'ın seçim zaferlerini sıralarken yine benzer bir görüntü ortaya çıktı.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN DİYE BİR ADAM VAR..."

Muharrem İnce, "Türk siyasetinde Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam var. 2002'de yenmiş, 2004'te yenmiş, 2007'de yenmiş, 2009'da yenmiş, 2010'da, 2011'de, 2014'de, 2017'de yenmiş. Sonra 2018'e gelmiş, Muharrem İnce diye bir adam çıkmış, Muharrem İnce'yi de yenmiş ama yara alarak yenmiş" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ELEŞTİRİYORDU!

24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde düzenlediği mitinglerde her fırsatta Başkan Erdoğan'ı eleştiren Muharrem İnce'nin, şimdi tam tersi bir tavır sergilemesi ise dikkatleden kaçmadı.