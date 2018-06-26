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Muharrem İnce basın toplantısından gazeteci kovdu

25 Haziran 2018, Pazartesi

Seçim yenilgisinin ardından açıklama yapmak için basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, TRT ekibini toplantı salonundan dışarı çıkardı. İnce'nin bu skandal hareketi sonrası sosyal medyada "Demek ki cumhurbaşkanı olsa medya ne hale gelirmiş?" yorumları yapıldı.

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