A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Mısır'ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehit olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sali Mursi'nin mahkeme salonundaki ölümünün şüpheler barındırabileceğini açıkladı. Sali,"Mahkeme salonunda ne oldu? Mahkeme salonunda ölmesi şüpheli bir ölüm niteliğinde" ifadelerini kullandı.
Muhammed Mursi'nin ölümü şüpheli mi?17.06.2019 19:35
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