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Muhammed Mursi şehit oldu

17.06.2019 19:40

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu.


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