Muhammed Mursi şehit oldu

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu.
Muhammed Mursi şehit oldu17.06.2019 19:40
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