Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti 17.06.2019 19:10

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. 2012 Mısır cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mursi yoğun seçim kampanyası yürüttü. İlk turda %25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da %51.73 oy alarak, 5. cumhurbaşkanı oldu.