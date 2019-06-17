Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. 2012 Mısır cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mursi yoğun seçim kampanyası yürüttü. İlk turda %25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da %51.73 oy alarak, 5. cumhurbaşkanı oldu.
Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti17.06.2019 19:10
- Muhammed Mursi şehit oldu
- Muhammed Mursi'nin ölümü şüpheli mi?
- Başkan Erdoğan'dan Muhammed Mursi'nin vefatı üzerine ilk açıklama
- Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti
- CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na 'VIP hakkı' olmadığı telefonla bildirildi!
- Mine Kırıkkanat yine nefret kustu! Haddini aştı
- Gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e çıktı (Video)
- Türkiye ile Yunanistan arasındaki kritik görüşmenin tarihi belli oldu (Video)
- Ölüm böyle teğet geçti! İstinat duvarı çöktü, yoldan geçen sürücü ölümden döndü... (Video)
- TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması (Video)
- Hindistan'da bir sihirbaz nehirde kayboldu (Video)
- Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri! Ecrin bebeğin katili... 17 Haziran Müge Anlı son bölüm full tek parça izle
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.