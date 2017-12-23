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"Muhammed bizi görünce tekbir getirdi"

22 Aralık 2017, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil ile görüşmesinin detaylarını anlattı.
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