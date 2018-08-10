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Muhalefet, ABD’nin saldırısına tek kelime edemeyip, iktidarı suçladı

10 Ağustos 2018, Cuma

FOX akşam haberlerinde, muhalefetin ABD ile birlikte Türkiye’ye saldırısına geniş yer verdi. Kılıçdaroğlu, Akşener ve İnce, ABD’nin saldırısına tek kelime edemeyip, iktidarı suçladı

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