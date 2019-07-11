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Muğla'dan bir kötü haber daha! Fethiye'de yangın çıktı

11.07.2019 17:33

Muğla’da Dalaman ve Milas ilçelerinin ardından üçüncü orman yangını Fethiye’de çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangının kontrol altına alınması için ekipler mücadele ediyor.


Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Karaçulha Mahallesi Toptancı Hali mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

Dün Dalaman ilçesinde başlayan ve Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan yangına müdahale eden bazı hava araçları ve arazözler bölgeye yönlendirildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangının kontrol altına alınması için ekipler mücadele ediyor.

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