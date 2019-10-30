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Muğla'da polis-şüpheli kovalamacası

30.10.2019 21:29

Muğla'nın Menteşe ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin kaputuna tutunarak, sürücüyü durdurmaya çalışan polis, yere düşerek yaralandı.


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