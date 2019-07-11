Muğla'da korkutan yangın kontrol altına alındı 11.07.2019 08:33

Muğla'nın Dalaman ilçesi yakınlarında dün saat 15.10'da çıkan orman yangını 18. saatinde kontrol altına alındı. Olay yerine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada "Yangın şu saat itibarıyla kontrol altında" dedi.

Muğla'nın Dalaman ilçesi yakınlarında dün saat 15.10'da çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, 13 dakika sonra Karaağaç mevkisi Kızılçam Koru Ormanları'nın bulunduğu alandaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yangın sonrası bölgeye ulaşan 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle söndürme çalışmalarını gece boyu sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, faaliyette olmayan bir butik otelin tahliye edildiği, söndürme çalışmalarına katılan bir arazözün yandığı, bazı iş makinelerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Fethiye ilçesine kadar yayılan yangınla ilgili oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yönetiyor.

ALEVLER GÖCEK'E ULAŞTI

Karacaağaç Mahallesi'nde başlayan yangın nedeniyle komşu Kayadibi ve Taşlıca mahalleleri boşaltıldı.

Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri anonslar yaparak alevlerin tehdit ettiği mahalle sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi. Ekiplerin çalışmasıyla her iki mahalledeki 34 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bunun üzerine mahalle sakinleri taşıyabildikleri eşyalarını traktörlerine ve kamyonetlerine yükleyerek bölgeden uzaklaştı. Bazı vatandaşlar da ahırlarda bulunan hayvanlarını güvenli bölgelere götürdü.

Yangın, Fethiye'ye bağlı Taşbaşı ve Gökçeovacık ile turistik Göcek Mahallesi'ne kadar ulaştı. Bölgeden yükselen dumanlar Göcek'te gökyüzünü kapladı.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN YANGIN YERİNDE AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

"Ben yurt dışındaydım. Yangını ilk anından bu yana takip ettim. Çok büyük bir yangın değildi ama yerleşim yerlerine yakınlığından dolayı ciddiye aldığımız bir yangındı. Çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Sabaha kadar karadan söndürme çalışmaları devam etti. Sabah 05.30'dan itibaren helikopterli müdahaleler başladı hala da devam ediyor. Can ve mal kaybımız yok. Yangının ne kadar alanı etkilediğini tamamen söndürünce öğreneceğiz. Geçen yıldan bu yana yangınlara müdahaleler ile ilgili önemli bir performans yükselişimiz var. Orman Genel Müdürlüğü'müz yangına müdahalede dünyada açık ara birinci. Tek derdimiz bir ağaç az yansın. Yangın şu saat itibarıyla kontrol altında. Tam söndürülmedi."

350 HEKTAR ALAN YANGINDAN ETKİLENDİ

Dalaman'da Karacaağaç Mahalle Mezarlığı'na yakın ormanlık alanda öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına 20'ye yakın helikopterle havadan, 105 arazöz, 18 dozer ve 520 yangın söndürme işçisiyle de karadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla helikopterler çalışmalara ara verirken, çevre il ve ilçelerden gelen arazöz ve orman yangın söndürme işçilerinin müdahalesi aralıksız sürüyor.

Ancak bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için özel ekip oluşturuldu

Öte yandan, yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 kişilik özel ekip oluşturuldu. Yangın 300 hektarlık alanda etkili olurken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bugün sabah saatlerinde bölgeye gelerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını sonrası bölgeye 105 arazöz ile 18 dozer ve iş makinesinin sevk edildiği, söndürme çalışmalarının 520 personelle sürdürüldüğü bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dalaman ilçesi yakınlarında saat 15.10'da çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, 13 dakika sonra Karaağaç mevkisi Kızılçam Koru Ormanları'nın bulunduğu alandaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Saat 15.23'te başlayan söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış saati itibarıyla hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının yüzde 18 ve rüzgarın da batıdan 40 kilometre hızla esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

Yangın bölgesine 105 arazöz ile 18 dozer ve iş makinesi sevk edilirken, yangını kontrol altına alma çalışmaları 520 personelle sürüyor.



Yangın sonrası Kayadibi Mahallesi ve bölgedeki seralar tedbir amaçlı boşaltılırken, havanın kararması nedeniyle sadece karadan müdahale gerçekleştiriliyor.

Sabahın ilk ışıkları ile yeniden havadan müdahalenin başlayacağı kaydedilen açıklamada, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında ilk tespitlere göre bir butik otel ve 350 hektar alanın etkilendiği aktarıldı.

Göcek'te yaşayan Ayşe Bozkır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çaresizce yangını izlediklerini söyledi. Bozkır, "Yangının tarla temizliğinden çıktığı tahmin ediliyor. Rüzgarın azizliğine uğradık. Yangın çok hızlı bir şekilde yayıldı ve birçok arkadaşımızın evine kadar geldi. Ormanda da birçok can yandı." dedi.

Gökçeovacık Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza Çay da arazinin çok sarp olması nedeniyle yangına karadan müdahalenin güç olduğunu dile getirdi. Çay, ellerinden hiçbir şey gelmediğini, yangını sadece izlediklerini kaydetti.

Öte yandan, yangının içinde kalma riski taşıdığı için evlerinden tahliye edilenlerin komşu ve akrabalarının yanına gittiği öğrenildi.

Yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olduğu tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Öte yandan Muğla-Fethiye kara yolunda duran birçok vatandaş, yangını izledi ve cep telefonlarıyla kaydetti. Polis ve jandarma ekipleri, yol boyunca güvenlik önlemi aldı.

ALEVLER İKİ EVE ZARAR VERDİ

Muğla'nın Dalaman ilçesi Karacaağaç Mahallesi'nde başlayan yangın komşu Kayadibi ve Taşlıca mahallelerine de sıçradı. Alevler, Kayadibi Mahallesi sınırları içiresindeki 2 eve zarar verdi. Jandarma ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan anonslar ile alevledrin tehdit ettiği Kayadibi ve Taşlıca mahallelerindeki evler boşaltıldı. Köylüler, taşıyabildikleri eşyalarını traktörlerine ve kamyonetlerine yükleyerek uzaklaştırdı. Bazı köylüler de ahır ve ağıllarındaki hayvanlarını daha güvanli bir bölgeye götürdü.

BARINAKTAKİ HAYVANLAR İÇİN SEFERBER OLUNDU

Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği'ne ait hayvan barınağındaki 250 kedi ve köpek de alevlerin bölgeye ulaşma ihtimaline karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede yerleşik yaşayan yabancı uyuruklular da barınaktaki hayvanların nakledilmesi için seferber oldu. Hayvanseverler tarafından kafeslere konulan kedi ve köpekler, güvenli bölgeye götürülmek üzere barınaktan tahliye edildi. Barınak görevlisi Sina Karadağ, "Alevler bulunduğumuz yere doğru yaklaşıyor. Bu hayvanları kurtarmamız gerekiyor. Gelen herkes yardımcı oluyor. 250 hayvan bulunuyor. Hasta olanları öncelikli olarak gönderiyoruz. Sağlıklı olanları yangından kaçsınlar diye bırakacağız" dedi.

HELİKOPTERLER BÖLGEDEN AYRILDI

Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekilen yangına gündüz 2'si yönetim, 13'ü de su atan olmak üzere toplam 15 helikopter, 74 arazöz, 6 dozer, 350 personel ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte helikoterlerin çalışmasına son verildi. Söndürme çalışmaları karadan devam ederken, köylüler de su tankerleri, ev ve tarlarındaki çeşmelerden hortumlarla su sıkarak çalışmalara destek veriyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, AK Partili Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yangın ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada yangının bölgedeki sıcaklık ve rüzgar gibi etkiler nedeniyle büyüdüğü kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla ili Dalaman ilçesi yakınlarında bugün saat 15.10da orman yangını meydana gelmiştir. İlk andan itibaren ivedilikle harekete geçen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki Orman Yangınları ile Mücadele ekipleri; Dalaman ilçesi Karaağaç mevkii Kızılçam Koru Ormanlarının bulunduğu alandaki yangına 13 dakika gibi kısa bir sürede ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Saat 15:23'te başlayan söndürme çalışmaları devam etmekte olup; yangın çıkış saati itibari ile sıcaklık 37 C, nem oranı yüzde 18 ve rüzgarın Batıdan 40 kmnin üzerinde esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle yangın kısa sürede büyüme eğilimi göstermiştir. Yangına 2 Yönetim Helikopteri, 13 Su Atar Helikopter, 74 Arazöz, 6 Dozer sevk edilmiş olup; 350 personelin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Kayadibi Mahallesi ve Bölgedeki seralar tedbir amaçlı boşaltılmıştır."