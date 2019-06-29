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Muğla'da korkutan orman yangını

29.06.2019 21:14

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda orman yangını çıktı. Milas ve Marmaris'ten sevk edilen 2 helikopterin yanı sıra Datça Orman İşletme Şefliği tarafından 7 arazöz ve 30 orman işçisi ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAFGAME) gönüllülerinin karadan yaptığı çabalar sonucu söndürülen yangında, 3 hektarlık makilik alan zarar gördü.


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