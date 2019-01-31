Muğla'da korkunç cinayet! Önce genç kızı silahla öldürdü sonra intihar etti 30 Ocak 2019, Çarşamba

Muğla'nın Fethiye ilçesinde genç kızı silahla öldüren kişi intihar etti. Muğla’nın Fethiye ilçesinde barlar sokağında kız arkadaşını tabancayla öldüren bir kişi daha sonra intihar etti. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.