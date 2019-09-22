Muğla'nın Yatağan ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen boğa güreşlerinde, alandan kaçıp, izleyicilerin arasına dalan 2 boğa, Müceylan Özdemir'in (57) üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan Özdemir'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Muğla'da hızını alamayan boğalar, kadın seyirciyi hastanelik etti!22.09.2019 19:34
- Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünya rekoru kırdık
- Selçuk Bayraktar açıkladı! TEKNOFEST'te dünya rekoru kırıldı
- Muğla'da hızını alamayan boğalar, kadın seyirciyi hastanelik etti!
- Başkan Erdoğan ABD Senatörü Graham'ı kabul etti
- Son dakika: 7 PKK'lı terörist işte böyle etkisiz hale getirildi! Operasyon görüntüleri |Video
- Son dakika: Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu! Metro ne zaman açılacak?
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Amerikan Kamuoyuna FETÖ uyarısı!
- Şizofren koca dehşet saçtı! Eşini 27 yerinden bıçakladı
- TEKNOFEST'te ATAK helikopterleriyle nefes kesen şov
- Kırıkkale'de fabrika yangını
- Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı! Türkiye'yi ağlatmıştı...
- Hain FETÖ'cüler cephaneliği işte böyle yağmalamışlar!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.