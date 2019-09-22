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Muğla'da hızını alamayan boğalar, kadın seyirciyi hastanelik etti!

22.09.2019 19:34

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen boğa güreşlerinde, alandan kaçıp, izleyicilerin arasına dalan 2 boğa, Müceylan Özdemir'in (57) üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan Özdemir'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.


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