Muğla'nın Milas ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3'ü ağır 42 kişi yaralandı.
Muğla'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi ölü ve yaralılar var05.05.2019 14:48
- Muğla'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi ölü ve yaralılar var
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