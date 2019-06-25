Muğla'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, biri bebek 6 kişi yaralandı. Öte yandan kaza nedeniyle bir şeridi kapanan yoldaki trafik, başka bir yoldan sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Muğla'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var25.06.2019 22:51
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