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Muğla'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

25.06.2019 22:51

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, biri bebek 6 kişi yaralandı. Öte yandan kaza nedeniyle bir şeridi kapanan yoldaki trafik, başka bir yoldan sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.


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