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Muğla'da çocuklara taciz şüphelisi inşaat işçisi adliyede

27.04.2019 16:53

MUĞLA'da, Suriyeli kız çocuğu S.J.'ye (10) 'Seni İzmir'e götüreyim' dediği, ayrıca M.S. (12) adlı erkek çocuğuna ilişki teklifinde bulunduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan inşaat işçisi Tuncay Ç. (59), adliyeye sevk edildi.


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