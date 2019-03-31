Muğla yerel seçim sonuçları, günün en çok aranılanları arasında. 31 Mart yerel seçimleri için Muğlalılar sandık başına gitti. Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işleminin ardından seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Muğla seçim sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Muğla'da hangi parti kazandı? İşte ilçe ilçe Muğla yerel seçim sonuçları...
Muğla seçim sonuçları: 31 Mart Muğla ilçe ilçe yerel seçim sonuçları ve oy oranları! Hangi parti kazandı?31.03.2019 19:26
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