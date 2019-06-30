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Muğla Datça’da makilik yangını sürüyor

30.06.2019 00:27

Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkisinde akşam saatlerinde başlayan makilik yangını şiddetli rüzgâr nedeniyle devam ederken, yangının denize doğru ilerlediği öğrenildi.


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