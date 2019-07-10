Muğla Dalaman'da korkutan orman yangını 10.07.2019 18:21

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü bildirildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Dalaman'ın Karaağaç Mahallesi'nin Kötürüm Mevkii'ndeki kızılçam ağaçları bulunan ormanlık bölgede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 8 helikopter, 32 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı.

Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü bildirildi.