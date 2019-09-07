ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ile reyting rekorları kıran ünlü isim hakkında bilinmeyen gerçekler ortaya çıkıyor. Müge Anlı, bu defa sevenlerinin karşısına folklor gösterisiyle çıktı. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı binlerce yıllık kültürümüzün mirası olan halk dansı gösterisiyle büyük beğeni toplayıp izleyicilerden de tam not aldı. İşte Müge Anlı'nın folklor gösterisi...
Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! Bu kez sevenlerinin karşısına...07.09.2019 12:26
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