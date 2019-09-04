Müge Anlı 4 Eylül Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şok eden bir olayla karşı karşıya kaldı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ne olduğu araştırıldı. 40 gündür kayıp olan Ayşe Altuntaş, Temmuz ayında gece 5'de evden çıktı ve birdaha haber alınamadı. Müge Anlı, Ayşe Altuntaş ile son görüşen kişi olan Mehmet Bey'e ulaştı. Mehmet Bey, Müge Anlı canlı yayınında bulunduğu itiraflarla herkesi şok etti. Teyzesinin torunu hakkında konuşan Mehmet Bey, Ayşe Altuntaş ile parayla birlikte olduklarını ve daha sonra 10 bin TL borç aldığını itiraf edince Müge Anlı çileden çıktı. Peki, 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ne oldu? İşte 4 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan şok olay!
Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay! Canlı yayında yeğeni Ayşe Altuntaş ile ormanda cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı04.09.2019 13:20
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- Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay! Canlı yayında yeğeni Ayşe Altuntaş ile ormanda cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı
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