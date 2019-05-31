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Müge Anlı’ya KIZILAY’dan Platin Madalya!

31.05.2019 10:46

Müge Anlı, her zaman olduğu gibi iyiliğin zirvesinde. Geçtiğimiz Ramazan Ayında Kızılay ile el ele vererek Arakanlı müslümanlar için yardım kampanyası düzenleyen Müge Anlı, büyük bir başarıya imza atmış ve kısa sürede 3 milyon 511 bin lira toplamıştı. Usta televizyoncu, bu başarısından dolayı Kızılay tarafından en yüksek ödül olan "Platin Madalya"ya layık görüldü.


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