Müge Anlı'nın yıllar önce Hülya Avşar'la yaptığı röportaj sosyal medyayı salladı 06.08.2019 14:03

Biri Atv ekranlarının sevilen ve güvenilen yüzü Müge Anlı, biri de Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar. Bu iki isim arasındaki bağı merak ediyorsunuzdur. Müge Anlı'nın yıllar önce Hülya Avşar'la yaptığı röportaj sosyal medyayı salladı. İşte o görüntüler...