Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı, son olarak Güven Bana programıyla büyük bir çıkış yakaladı. Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında birbirinden ilginç ve sosyal medyada çok konuşulan birçok soru soruldu. Güven Bana'da sorulan ve en çok konuşulan sorulardan birisi ise bir Yeşilçam filmi sorusu oldu. Yarışmacılara "Dünyalılardan tiskiniyorum repliği hangi Yeşilçam filminde geçer?" sorusu yöneltildi. Müge Anlı'nın sevilen programı Güven Bana'da çıkan bu Yeşilçam sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki "Dünyalılardan tiskiniyorum" repliği hangi Yeşilçam filminde geçer? İşte Müge Anlı Güven Bana Yeşilçam sorusunun cevabı...
Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana'ya damga vuran Yeşilçam sorusu! (Video)29.08.2019 10:01
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