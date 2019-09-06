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Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana'ya damga vuran soru! Atatürk'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı hangisidir?

06.09.2019 12:45

ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana programı her hafta çok konuşulan programlar arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı, Güven Bana ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana 5 Eylül tarihinde 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güven Bana yarışmasının 10. bölümünde izleyicilerin merakla araştırdığı bir soru soruldu. Yarışmacılara "Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı hangisidir?" sorusu soruldu. İşte Güven Bana'ya damga vuran soru ve cevabı...


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