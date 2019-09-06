ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana programı her hafta çok konuşulan programlar arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı, Güven Bana ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana 5 Eylül tarihinde 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güven Bana yarışmasının 10. bölümünde izleyicilerin merakla araştırdığı bir soru soruldu. Yarışmacılara "Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı hangisidir?" sorusu soruldu. İşte Güven Bana'ya damga vuran soru ve cevabı...
Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana'ya damga vuran soru! Atatürk'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı hangisidir?06.09.2019 12:45
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İBB'ye kayyum açıklaması! İBB'ye kayyum atanacak mı?
- Meteoroloji il il uyardı! Şiddetli yağış geliyor
- İstanbul'da silah ticareti operasyonu kamerada
- HDP'li vekilden skandal hareket! Çocuklarını bekleyen acılı annelere 'kolay gelsin' dedi
- İmamoğlu’nun işten attığı Arzu Çakır’ın küçük kızı Başkan Erdoğan’a seslendi
- Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana'ya damga vuran soru! Atatürk'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı hangisidir?
- İçişleri Bakanlığından "Yenikapı" açıklaması: İBB araçları kamu zararı oluşacak şekilde sergilenmektedir (Video)
- Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 6 Eylül Cuma 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek tam altın fiyatı
- Dolar 6 Eylül'de hareketli! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Başkan Erdoğan'ın resti AB'yi telaşlandırdı: "Ödeme yapacağız, kapıları açmayın!"
- Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme! Gözaltına alındı
- Diyarbakır'da HDP mağduru annelerin nöbeti büyüyor: 11 anne evladını bekliyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.