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Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana yeni bölümüne damga vuran “kedi” sorusu

26.07.2019 11:07

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programı 25 Temmuz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen sunucu Müge Anlı'nın yeni programı Güven Bana, henüz birkaç bölüm yayınlanmış olmasına rağmen izleyicinin vazgeçilmezleri arasına girdi. Her bölümüyle milyonları ekranlara kilitleyen Güven Bana'nın 25 Temmuz'da yayınlanan yeni bölümüne "Genetik olarak normal ve sağlıklı bir kedinin kaç tane parmağı vardır?" sorusu damga vurdu. Basit gibi görünen soru birçok kişiyi yanılttı. Peki Güven Bana'ya dmga vuran soruya yarışmacılar ne yanıt verdi? Sorunun doğru yanıtı ne? İşte Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programında çok konuşulan o anlar...


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