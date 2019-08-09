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Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında geceye damga vuran an! O soruya öyle bir cevap verdiler ki...

09.08.2019 10:36

ATV ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması 'Güven Bana'nın son bölümü yine ilgiyle takip edildi. Güven Bana yarışmasının son bölümüne "Münir Özkul ile Adile Naşit'in birlikte oynadığı filmlerden hangisinde "turşu suyunun 'limon'la mı yoksa 'sirke'yle mi daha iyi yapıldığı konusunda bir tartışma geçer?" sorusunun sorulduğu yarışmacılar damga vurdu. Peki "Münir Özkul ile Adile Naşit'in birlikte oynadığı filmlerden hangisinde "turşu suyunun 'limon'la mı yoksa 'sirke'yle mi daha iyi yapıldığı konusunda bir tartışma geçer?" sorusunun cevabı ne?


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