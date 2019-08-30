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Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' programında İsmet Bey'in dansı Müge Anlı ve izleyenleri çıldırttı

30.08.2019 19:35

Müge Anlı'nın sunduğu 'Güven Bana' yarışması öyle bir yarışmacı vardı ki seyircileri çıldırttı. Yarışmaya katılan İsmet Bey'in yaptığı dans hem Müge Anlı'yı hem seyircileri hem de ekran başındakileri şaşırttı. İşte o anlar...


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