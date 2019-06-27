1 milyon TL para ödülü için hiç tanımadığınız biriyle hem ortak hem rakip olmanız gerekirse ona güvenir misiniz? Yoksa yarı yolda bırakır mısınız? ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam eden Müge Anlı, 'Güven Bana' adlı yarışma programıyla 27 Haziran Perşembe günü ATV ekranlarında olacak. Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız? Müge Anlı'nın sunduğu “Güven Bana” bu akşam ATV’de...
Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda 1 Milyon TL ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?
"Güven Bana" 27 Haziran Perşembe akşamı Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de! Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?
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