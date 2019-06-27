Müge Anlı'nın sunduğu “Güven Bana” bu akşam ATV’de 27.06.2019 18:49

1 milyon TL para ödülü için hiç tanımadığınız biriyle hem ortak hem rakip olmanız gerekirse ona güvenir misiniz? Yoksa yarı yolda bırakır mısınız? ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam eden Müge Anlı, 'Güven Bana' adlı yarışma programıyla 27 Haziran Perşembe günü ATV ekranlarında olacak. Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız? Müge Anlı'nın sunduğu “Güven Bana” bu akşam ATV’de...

"Güven Bana" 27 Haziran Perşembe akşamı Müge Anlı'nın sunumuyla atv'de! Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?