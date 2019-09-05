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Müge Anlı'nın söylediği şarkı geceye damga vurdu

05.09.2019 22:12

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Güven Bana programında renkli anlar yaşandı. Müge Anlı bir soruda yarışmacının söylediği şarkıya eşlik etti. Müge Anlı'nın şarkı söylediği o anlar geceye damga vurdu. İşte Müge Anlı'nın söylediği o şarkı...


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