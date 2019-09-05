Müge Anlı'nın söylediği şarkı geceye damga vurdu 05.09.2019 22:12

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Güven Bana programında renkli anlar yaşandı. Müge Anlı bir soruda yarışmacının söylediği şarkıya eşlik etti. Müge Anlı'nın şarkı söylediği o anlar geceye damga vurdu. İşte Müge Anlı'nın söylediği o şarkı...