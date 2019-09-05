Müge Anlı'nın söylediği şarkı geceye damga vurdu

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Güven Bana programında renkli anlar yaşandı. Müge Anlı bir soruda yarışmacının söylediği şarkıya eşlik etti. Müge Anlı'nın şarkı söylediği o anlar geceye damga vurdu. İşte Müge Anlı'nın söylediği o şarkı...
Müge Anlı'nın söylediği şarkı geceye damga vurdu05.09.2019 22:12
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