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Müge Anlı'nın kızından anlamlı hareket! İşte Müge Anlı'yı canlı yayında duygulandıran mektup

02.09.2019 12:53

Müge Anlı canlı yayında kızı Lidya Akdağ'ın kendisine gönderdiği mektubu okurken duygulandı. 2 Eylül günü hasret Atv ekranlarında sona erdi. Sezon finalinin ardından yeniden izleyici karşısına çıkan Müge Anlı'ya ailesi ve sevenlerinden iyi dilekler yağdı. Müge Anlı, kızının kendisi adına Tema Vakfı'na 100 adet fidan bağışladığını seyircisiyle paylaştı ve ardından kızının yeni sezon dileklerini yazdığı mektubu okudu. İşte Müge Anlı'nın kızından gelen mektupta yazanlar...


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