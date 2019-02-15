Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ'dan Abdullah Gazi Akbıyık olayıyla ilgili sözler: Anne ben kendimi çok suçlu hissediyorum 15.02.2019 14:33

Müge Anlı son bölümde yaşanan Abdullah Gazi Akbıyık olayı ile ilgili tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu. Annesini korumak için babasının ölümüne sebep olan lise öğrencisinin yaşadıkları Müge Anlı'nın kızını da derinden etkiledi. Müge Anlı, 15 Şubat canlı yayında kızı Lidya'nın üzüntüsünü dile getirdi. 15 Şubat Müge Anlı son bölümde Müge Anlı'nın kızı Lidya'nın sözleri...

