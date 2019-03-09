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Müge Anlı'nın eli değdi vahşi cinayet ortaya çıktı! Annesini öldürüp gömdükleri tarlaya buğday ekip yediler

09.03.2019 18:24

Bundan 6 yıl önce Müge Anlı'da aranan Hacer Cengiz olayında, son günlerde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önce Hacer Cengiz'in cesedi bulundu ardından torunu, gelini, dünürü, oğlu gözaltına alında. Şüpheliler tutuklandı. Ortaya çıkan gerçekler ise kan donduran cinsten.


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