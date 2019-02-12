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Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı? 12 Şubat Müge Anlı son bölüm izle

12.02.2019 13:57

Müge Anlı son bölümde Kayıp Sibel Gökbulut'tan acı haber geldi... 33 yaşındaki genç kadının cesedi kaybolduğu bağ evine 3 km uzaklıkta bulundu. Gözaltındaki Ömer'in dövülüp atıldığını iddia ettiği yerdeki kişiler konuştu! Müge Anlı, lise öğrencisi Filiz Karadavut cinayetinde mahkeme kararını açıkladı: Enişte Umut Çakırer'e müebbet hapis... 12 Şubat Müge Anlı canlı yayınında neler olduğunu merak edenler, Müge Anlı son bölümü izleyebilirler...


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