Müge Anlı'nın bugünkü bölümünde kan donduran son dakika gelişmeleri yaşandı! (12 Mart) Müge Anlı son bölüm izle 12.03.2019 13:39

Müge Anlı canlı yayınında aranan Asım Bayram'ın cesedine, 49. günün sonunda dikkatli bir izleyici sayesinde Antalya Kepez'de piknik yapılan bölgede ulaşıldı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Asım Bayram cinayetinin ayrıntılarına yer verildi. Müge Anlı vahşi cinayetin gerçeklerini (12 Mart) Müge Anlı son bölümde açıkladı. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oldu merak ediyorsanız, Müge Anlı son bölümü tek parça izleyebilirsiniz...