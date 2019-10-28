Müge Anlı'dan 'Zazaca' eleştirilerine yanıt: Kuralları RTÜK belirliyor 28.10.2019 20:11

34 yaşındaki Tümer İldemir biyolojik ailesini bulabilmek için ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. İldemir'in teyzesi Türkan Hanım canlı yayına bağlanmış ve konuşmasına Zazaca olarak devam etmişti. İldemir ve teyzesi bir süre Zazaca konuştuktan sonra Müge Anlı araya girmişti. Ancak yayın sırasında görüşmelerin sessize alınması kamuoyuna "sansür" olarak aksettirilmiş ve Müge Anlı'nın Zazacaya "bilinmeyen bir dil" diyerek hakaret ettiği algısı oluşturulmuştu. Müge Anlı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

34 yaşındaki Tümer İldemir biyolojik ailesini bulabilmek için ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. İldemir'in teyzesi Türkan Hanım canlı yayına bağlanmış ve konuşmasına Zazaca olarak devam etmişti. İldemir ve teyzesi bir süre Zazaca konuştuktan sonra Müge Anlı araya girmişti. Ancak yayın sırasında görüşmelerin sessize alınması kamuoyuna "sansür" olarak aksettirilmiş ve Müge Anlı'nın Zazacaya "bilinmeyen bir dil" diyerek hakaret ettiği algısı oluşturulmuştu. Müge Anlı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Müge Anlı'nın o açıklamaları:

"Kuaförüm de Zaza olduğunun söylenmesini istiyor. Ayrıca, kaçınız İspanyolca biliyorsunuz mesela, ben bilmiyorum. Ben bir kanal çalışanıyım, benimle alakası olmayan şeyler var, kuralları RTÜK belirliyor. Bu kanal, anlamadığı, dilini bilmediği her şeyi yayından alıyor. Bu Zazaca olabilir, İspanyolca olabilir, Japonca olabilir. Ben Zazaca diye bir dilin olduğunu da gayet iyi biliyorum. Eğer hanımefendi buraya gelecek olsaydı bir tercüman getirirdik. Benim yengem de Arnavut, yarın bir gün onu da getirsek ve Arnavutça konuşsa onun dedikleri de kesilecek burada, benimle ilgisi yok. Neden böyle bir ayrım yapıyorsunuz? Zazalar da ülkemizin en değerli parçalarından biri. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, hepimiz birinci sınıf vatandaşız. Üzülüyorum çünkü konuştuğum insanların çoğu yayını izlememiş bile, beni evlerinin bir kızı olarak görenler var, ben o insanların yanlış anlamasını istemiyorum. Burası BM değil, her dilden bir tercüman yok burada. Biz Türkçe yayın yapıyoruz. Almanca bilmeme rağmen Almanca tercüman tutuyoruz ki eleştiri almayalım diye, empati denilen bir şey var, bu insanlara yardım etmekten başka hiçbir gayemiz yok bizim. Ben özür dilemem çünkü ben bir şey söylemedim, Zazalara karşı bir şey söylemem bir kenara, söyleyen olursa da söyletmem. İnsanları galeyana getirmek yerine empati kurulsun. Benimle ilgili aklından en ufak kötü bir şey geçiren Zaza teyzem, amcam varsa onlar için yapıyorum bu açıklamayı, başımın üstünde yerleri var. Yarın bir gün televizyonculuk tarihi yazılırsa bu milletin beraber nelerin üstesinden geldiği de yazılacak."