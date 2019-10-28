Müge Anlı'dan protesto için gelen 'Zaza Dernekleri Başkanı'na cevap 28.10.2019 20:57

Atv ekranlarından yayınlanan ve Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına telefon ile bağlanan bir kadını Zazaca konuşmasından ötürü canlı yayından almasına yönelik eleştiriler yapıldı. Protesto için kanalın önüne gelen Zaza Dernekleri Başkanı'na Müge Anlı, "Zaza Dernekleri Başkanı birkaç kişiyle birlikte kanala gitmiş sizi protesto ediyoruz diye. Şimdi beyefendi heralde gerçekten boş vaktiniz var yani buyurum gelmişsiniz kanalımıza çayımızı için. Bakın beyefendi RTÜK bizlere aslında benze çokta doğru olmayan bir şey yüklüyor. Kendilerince doğru da ben size bir sunucu olarak söyleyeyim. Burada söylenen her şeye ben müdahale etmek zorundayım. Mesela ben sigara içtim diyor. Ben sigara sağlığa zararlıdır demek zorundayım. Yani demezsem RTÜK diyor ki sen buna neden müdahale etmedin." dedi. İşte detaylar..