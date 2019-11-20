Müge Anlı, Atv ekranlarında bu akşam saat 20.00'da ekrana gelecek olan Kuruluş Osman hakkında duygularını paylaştı. Hafta içi her gün Atv ekranında Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu Müge Anlı, 20 Kasım canlı yayında Kuruluş Osman mesajı verdi. "Bu akşam ben de büyük bir merakla bekliyorum Kuruluş Osman'ı" diyen Müge Anlı'ya, programdaki Avukat Rahmi Özkan da, ""Önemli bir tarihi bilgi Müge Hanım. Osmanlı devletini kuruluşundan itibaren birçok kişi bilmiyor. Seyredilmesi tatbiki ve nazari bilgileri tazeleyecek." sözleriyle eşlik etti.
Müge Anlı'dan Kuruluş Osman mesajı: Bu akşam hepimiz Atv'de yeniden buluşalım...20.11.2019 14:20
- Müge Anlı'dan Kuruluş Osman mesajı: Bu akşam hepimiz Atv'de yeniden buluşalım...
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