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Müge Anlı'dan Damla Gezen'e tavsiyeler

27.06.2019 21:31

Gündüz kuşağının başarılı sunucusu Müge Anlı'nın sunumuyla bu akşam ATV ekranlarında başlayan 'Güven Bana' yarışmasına Damla Gezen isimli yarışmacı damga vurdu. Yarışmacının sürekli kendini övmesine dayanamayan Müge Anlı, 'Ben akıllıyım' diyen Damla Gezen'e tavsiyelerde bulundu.


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