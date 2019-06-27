Müge Anlı'dan Damla Gezen'e tavsiyeler

Gündüz kuşağının başarılı sunucusu Müge Anlı'nın sunumuyla bu akşam ATV ekranlarında başlayan 'Güven Bana' yarışmasına Damla Gezen isimli yarışmacı damga vurdu. Yarışmacının sürekli kendini övmesine dayanamayan Müge Anlı, 'Ben akıllıyım' diyen Damla Gezen'e tavsiyelerde bulundu.
Müge Anlı'dan Damla Gezen'e tavsiyeler27.06.2019 21:31
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