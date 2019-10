Müge Anlı'dan canlı yayında Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere dua 10.10.2019 13:26

Müge Anlı canlı yayınında Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere dua edildi. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında başarılı sunucu Müge Anlı ve programdaki konuklar, Suriye sınırında teröristlerle mücadele eden askerlerimize dualarla destek oldu. 'Programa dualarınızı isteyerek başlıyorum' diyen Müge Anlı, "Mehmetçik şu an itibariyle sınır ötesinde harekete geçmiş durumda... Allah ordumuzu her daim karada, havada, denizde muzaffer eylesin. Ayakları taşa değmesin. İnşallah Mehmetçiğimiz burnu bile kanamadan harekatı başarıyla tamamlayıp geriye dönsün" ifadelerini kullandı...