Müge Anlı'daki su kuyusunda cesedi bulunan Adem Kara cinayetinin perde arkası! 13 Şubat Müge Anlı son bölüm izle 13.02.2019 14:33

Çörek otu birbirinden farklı şekilde kullanılabilinecek bir besindir. Solunum hastalıklarından kansere birçok hastalığın düşmanı olan çörek otu, eski çağlardan beri modern tıbbın ve doğal tedavilerin göz bebeklerindendir. Peygamber Efendimizin dahi önerdiği çörek otunun faydalarını merak ediyor musunuz? Çörek otu ile zayıflamak isteyenler için gerekli bilgiler haberimizin detayında...