Müge Anlı'daki sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yapılır? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan sevgi izine destek! 29.04.2019 12:19

Müge Anlı, Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla, yıllardır faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. Özellikle engelli kayıpların daha kısa sürede bulunabilmesi için Sevgi İzi projesini hayata geçiren Müge Anlı'ya Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan da destek geldi. Peki sevgi izi nedir ve nasıl yapılır? İşte detaylar...