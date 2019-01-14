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Müge Anlı'daki Palu ailesinin itirafından sonra Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan basın açıklaması geldi! 14 Ocak

14 Ocak 2019, Pazartesi

Müge Anlı'da aydınlatılan Palu ailesi olayında sona gelindi. Palu ailesinin itirafı üzerine Havva Palu, İsa Palu, Ayşe Melek Palu, Faruk Palu, Tuncer Ustael ve Emine Ustael cezaevine gönderildi. Baba Harun Palu ise olaylarla hiçbir ilgisi olmadığı için serbest bırakıldı. Palu ailesi hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan basın açıklaması geldi. İşte Palu ailesi hakkında savcılıktan gelen açıklama...


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